03 Ноября 2022
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Политика В России Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский заявил об участие в саммите G20, но только если там не будет Путина

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не станет принимать участие в саммите G20, если на него приедет и президент России Владимир Путин.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать", - Цитирует РИА Новости украинское информагентство УНИАН.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что еще не определился с участием в саммите, однако отметил, что Россия примет в нем участие. До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник в администрации президента пишет, что вместо Путина на саммит от России с большой вероятностью поедет премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, окончательное решение еще не принято.  

 

Теги: саммит, G20, Путин, Зеленский



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