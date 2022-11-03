Зеленский заявил об участие в саммите G20, но только если там не будет Путина

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не станет принимать участие в саммите G20, если на него приедет и президент России Владимир Путин.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать", - Цитирует РИА Новости украинское информагентство УНИАН.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что еще не определился с участием в саммите, однако отметил, что Россия примет в нем участие. До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник в администрации президента пишет, что вместо Путина на саммит от России с большой вероятностью поедет премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, окончательное решение еще не принято.