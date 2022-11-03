03 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Лапину нашли замену. Назначен исполняющий обязанности

Исполнять обязанности командующего войсками ЦВО Александра Лапина будет начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков, передает Коммерсант-Урал. Почему Лапин не исполняет свои обязанности, не уточняется.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Лапин отстранен от командования группировкой российских войск "Центр" на Украине, также были сообщения, что он ушел в трехнедельный отпуск. Лапин подвергся резкой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

В июле президент России Владимир Путин присвоил Александру Лапину звание Героя России. Александр Лапин — командующий войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Прошел все командные должности, а также возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ.

Теги: александр лапин, замена, цво



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