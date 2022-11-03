03 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Федеральное агентство по туризму

Назначен временный куратор туризма в Минэкономразвития – и это не Догузова

Стало известно имя человека, который будет временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития России. Ранее президент Владимир Путин упразднил Ростуризм. Была уволена глава агентства Зарина Догузова. Многие предполагали, что она может уйти в Минэк и стать заместителем министра, но пока этого не произошло.

Курировать отрасль будет замминистра Дмитрий Вахруков, передает РБК со ссылкой на источник в министерстве. Сейчас он отвечает в Минэке за региональную политику.

"Это временно, пока надо решать организационные вопросы до момента назначения зам министра — куратора блока", - отметил инсайдер.

Теги: ростуризм, зарина догузова, минэкономразвития, туризм



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