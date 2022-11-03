Назначен временный куратор туризма в Минэкономразвития – и это не Догузова

Стало известно имя человека, который будет временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития России. Ранее президент Владимир Путин упразднил Ростуризм. Была уволена глава агентства Зарина Догузова. Многие предполагали, что она может уйти в Минэк и стать заместителем министра, но пока этого не произошло.

Курировать отрасль будет замминистра Дмитрий Вахруков, передает РБК со ссылкой на источник в министерстве. Сейчас он отвечает в Минэке за региональную политику.

"Это временно, пока надо решать организационные вопросы до момента назначения зам министра — куратора блока", - отметил инсайдер.