Директор "Рустехкон" опроверг изъятие 7 тонн семян конопли спецназом

Директор "Рустехкон" Никита Соловьев опроверг информацию об изъятии со складов 7 тонн семян конопли сотрудниками спецназа, сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на предпринимателя.

По его словам, силовики забрали только около 100 г., чтобы провести лабораторные исследования. С остальными же семенами не может быть чего-то противозаконного, поскольку в течение всего лета дважды в неделю конопляные поля проверяли сотрудники полиции и Росгвардии, беря пробы для соответствующей экспертизы.

Напомним, информацию об изъятии семян со складов "Рустехкон" сообщила Baza со ссылкой на того же Соловьева. По его словам, на компанию, занимающуюся выращиванием конопли для Среднего Урала, анонимно пожаловались силовикам. Ранее производство конопли в промышленных масштабах поддержал губернатор Евгений Куйвашев, согласившись выделить для этого 2,5 млрд рублей.