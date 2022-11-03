03 Ноября 2022
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

Водитель грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре Москвы, попросил прощения

Водитель грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре Москвы, попросил у всех прощения.

"Я искренне каюсь перед всеми за свои деяния, прошу перед Богом простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния, я не хотел этого", - цитирует РИА Новости заявление Вячеслава Пивовара перед заседанием, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения.

Напомним, 2 ноября на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан. По предварительным данным экстренных служб столицы, причиной аварии стала неисправность тормозной системы у грузовика.

Теги: Грузовик, автобус, такси



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