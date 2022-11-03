Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сели в Астрахани из-за кровотечения у пассажира

"Больной - мужчина 50 лет, состояние крайне тяжелое, цирроз печени, открылось кровотечение. Посадка в 22.33 произошла благополучно. Больной снят с борта, отправлен в дежурную Кировскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Самолет "Уральских авиалиний", накануне вечером летевший рейсом Москва (Домодедово) – Сочи (Адлер), совершил экстренную посадку в Астрахани. Причиной стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров - у 50-летнего мужчины из-за цирроза печени открылось кровотечение, сообщает Telegram-канал Aviaincident.





