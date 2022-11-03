В Москве по подозрению в расчленении супруги задержали 89-летнего пенсионера

Подозреваемым по делу о расчленении женщины на западе Москвы стал ее супруг.

Сегодня днем под балконами одного из домов по улице Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты тела. В ходе расследования следователи обнаружили в одной из квартир дома останки пенсионерки.

Подозреваемым по делу стал ее супруг, 89-летний пенсионер. Именно ему принадлежит квартира, где нашли фрагменты тела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).