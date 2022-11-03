03 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Для челябинской спортшколы построили современную трассу для картинга

В Челябинске у детской спортивной школы появилась картинговая трасса. На эти цели было выделено 22 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Сейчас работы завершаются, рабочим осталось смонтировать ограждение и подключить освещение площадок.

Картодром был построен в 1975 году вместе со зданием. За эти годы он пришел в негодность, а тренировочный процесс сильно осложнился. Теперь у спортивной школы есть не только современная картинговая трасса, но и площадка для детского автомногоборья. В результате больше детей сможет заниматься дополнительным образованием по программам технической направленности.

В настоящий момент в детской спортивной школе обучается более 1,3 тыс. человек по таким программам как картинг, автомобильное многоборье, авиамоделирование, 3D- моделирование, фитнес-аэробика.

Теги: картинг, дети, школа,



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