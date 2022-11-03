В Березниках признали невменяемым мужчину, сбившего двух братьев

Жителя города Березники, который сбил на пешеходном переходе двух братьев, признали невменяемым. Расследование уголовного дела завершено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел 8 мая 2022 г. "Бесправный" водитель автомобиля "Лада-Калина", нарушив правила дорожного движения, проехал на красный свет светофора и сбил на пешеходном переходе двух братьев 2011 года рождения и 2004 года рождения, переходивших проезжую часть на "зеленый". От полученных травм малолетний потерпевший скончался на месте ДТП, второму потерпевшему были причинены травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

"В ходе предварительного следствия в отношении мужчины была проведена комиссионная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в ходе которой установлено, что водитель автомобиля в момент совершения дорожно-транспортного происшествия не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем нуждается в принудительных мерах медицинского характера", - сообщили в ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.