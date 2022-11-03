Главным федеральным инспектором по Челябинской области назначен экс-руководитель регионального СК

Главным федеральным инспектором по Челябинской области назначен Денис Чернятьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Денис Чернятьев руководил следственным управлением СК РФ по Челябинской области с 2013 по 2019 годы. После этого возглавил СК по Республике Башкортостан.

Добавим, что должность была вакантной с сентября 2021 года после отставки Михаила Кагана.