03 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Суд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову

Экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, она проходит обвиняемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. До 7 февраля 2023 года Раковой запретили выходить из дома с 22:00 до 06:00, пользоваться интернетом и телефоном.

Помимо Раковой суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий ректору "Шанинки" Сергею Зуеву, бывшим сотрудникам Фонда новых форм развития образования Евгению Заку и Максиму Инкину, исполнительному директору "Шанинки" Кристине Крючковой и гражданскому мужу Раковой Артуру Стеценко.

Ранее в МВД сообщили, что фигуранты дела о мошенничестве, по которому проходит Ракова, признали вину и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн рублей. По этой причине следствие сочло возможным просить суд изменить им меру пресечения с ареста и домашнего ареста на запрет определенных действий.

Теги: сизо, ракова



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