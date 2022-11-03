Путин в День народного единства поедет на выставку об Украине
Кремль опубликовал расписание президента России Владимира Путина на пятницу, 4 ноября, - День народного единства.
Сначала президент в компании волонтеров и представителей молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Потом глава государства пойдет в "Манеж", где посетит выставку "Украина. На переломах эпох".
"Десять тематических залов выставки охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4000 квадратных метров. На экспозиции представлены уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории", - описывают экспозицию в пресс-службе Кремля.
Потом Путин встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.