Путин в День народного единства поедет на выставку об Украине

Кремль опубликовал расписание президента России Владимира Путина на пятницу, 4 ноября, - День народного единства.

Сначала президент в компании волонтеров и представителей молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Потом глава государства пойдет в "Манеж", где посетит выставку "Украина. На переломах эпох".

"Десять тематических залов выставки охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4000 квадратных метров. На экспозиции представлены уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории", - описывают экспозицию в пресс-службе Кремля.

Потом Путин встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.