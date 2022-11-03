МЧС продлили предупреждение о гололедных явлениях в Свердловской области

В МЧС по Свердловской области продлили предупреждение о сильных гололедных явлениях. Отложение мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах сохранятся ночью и днем 4 ноября

"Просим свердловчан и гостей Среднего Урала быть предельно бдительными и осторожными! Берегите себя!" - говорится в сообщении.

Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными и внимательными. Особенно это касается автовладельцев. При поездке им необходимо учитывать погодные условия и неукоснительно соблюдать ПДД. Пешеходы тоже должны быть осторожны, особенно при выходе на проезжую часть. В этот период рекомендуется отдать предпочтение обуви на плоской и нескользящей подошве, а также держать руки свободными для удержания равновесия.

Телефон спасателей: "101", "112".

Напомним, что еще в понедельник синоптики прогнозировали в Екатеринбурге относительно теплую, но снежную рабочую неделю. К выходным ожидается похолодание. При этом осадки ожидаются на протяжении всех семи дней.