03 Ноября 2022
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Происшествия В России Москва
Фото: Накануне.ru

Карякин рассказал о состоянии Карпова

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.
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"Я – на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, все случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что (у Карпова) – положительная динамика, и все будет хорошо", - сказал ТАСС коллега Карпова, гроссмейстер Сергей Карякин.

Ранее стало известно, что Карпов попал в больницу в Москве. Его нашли без сознания у здания Госдумы 29 октября.

Теги: Анатолий Карпов, Сергей Корякин



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