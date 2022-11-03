Карякин рассказал о состоянии Карпова

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.

"Я – на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, все случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что (у Карпова) – положительная динамика, и все будет хорошо", - сказал ТАСС коллега Карпова, гроссмейстер Сергей Карякин.

Ранее стало известно, что Карпов попал в больницу в Москве. Его нашли без сознания у здания Госдумы 29 октября.