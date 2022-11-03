СМИ: В Подмосковье ограбили тещу певца Алексея Воробьева

В Подмосковье трое воров залезли в трехэтажный особняк 57-летней Виктории Челышевой – тещи российского певца Алексея Воробьева. По данным Telegram-канала Mash, женщину приковали наручниками к перилам лестницы, на ее глазах из сейфов вынесли золото и ювелирные украшение. Ущерб оценивается в более чем 10 млн руб.