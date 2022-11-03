СМИ: В Подмосковье ограбили тещу певца Алексея Воробьева
В Подмосковье трое воров залезли в трехэтажный особняк 57-летней Виктории Челышевой – тещи российского певца Алексея Воробьева. По данным Telegram-канала Mash, женщину приковали наручниками к перилам лестницы, на ее глазах из сейфов вынесли золото и ювелирные украшение. Ущерб оценивается в более чем 10 млн руб.
Сообщается, что полиция ищет грабителей.
Виктория Челышева является вдовой фермера-миллиардера Юлия Челышева, бывшего гендиректора ООО "Андроновское" Клепиковского района Рязанской области. Сейчас женщина возглавляет ООО "ДДТ Интернэшнл", компания занимается оптовой торговлей зерном и семенами. Ее дочь Татьяна познакомилась с Воробьёвым на съемках четвертого сезона шоу "Холостяк".