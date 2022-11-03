В Тюмени арестовали врача "Областного наркодиспансера", подозреваемого во взяточничестве

В Тюмени по ходатайству следствия избрана мера пресечения врачу, обвиняемому в получении взятки, а также посредникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

В настоящее время предъявлены обвинения двум жителям Тюмени 1983 и 1979 гг.р., а также врачу "Областного наркодиспансера". В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий), а также п. "а" ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц).

По версии следствия, обвиняемый врач с 28 по 29 января 2021 года получил взятку через посредников в размере 60 тысяч рублей за незаконные действия в виде предоставления подложного отрицательного заключения химико-токсикологического исследования, наличие которого освобождало нетрезвого водителя от административной ответственности.

В настоящее время судом удовлетворены ходатайства следствия об избрании в отношении получателя взятки меры пресечения в виде заключения под стражу, посредникам по ходатайству следствия в зависимости от роли и участия в совершенном преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста.

Следствием проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.