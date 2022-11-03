МИД РФ: Лондон передал Киеву беспилотные подводные аппараты

У Москвы есть информация, что Лондон передал Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов, заявили в МИД России.

Ранее сегодня в российское министерство была вызвана британский посол Дебора Броннерт. Ей указали на недопустимость враждебных провокаций, выдвинуто требование незамедлительно их прекратить, сообщили в ведомстве.

Кроме того, выражен протест в связи с активным участием Великобритании в подготовке украинских силовиков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия предоставит британскому послу Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь.