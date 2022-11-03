Гендиректор АО "Уралгидромедь" отмечен за заслуги перед Свердловской областью

Генеральный директор АО "Уралгидромедь" Николай Азаров награжден знаком "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Азаров работает в металлургической отрасли с 1995 года. В 2015 году он стал генеральным директором АО "Уралгидромедь". Под его руководством культура производства на предприятии была выведена на качественно новый уровень.

Вдобавок топ-менеджером был сформирован и подготовлен трудовой коллектив, освоивший сложную технологию высокотемпературного сернокислотного выщелачивания меди с глубокой очисткой растворов от примесей и последующим электролизом.

Также при участии Николая Азарова "Уралгидромедь" активно помогает образовательным учреждениям Полевского. Не остаются без внимания и спортивные учреждения. При участии предприятия организуются детские соревнования по боксу, легкой атлетике и лыжному спорту.