03 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Сургуте будут судить мужчину, домогавшегося десятилетней девочки

В Сургуте будет судить мужчину по подозрению в покушении на половую неприкосновенность школьницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, 10 января, около 19.00, в районе улиц Маяковского и Университетская города Сургута 51-летний обвиняемый, ранее неоднократно судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, вступил в доверительную беседу с 10-летней сургутянкой. Во время беседы он расспрашивал девочку об ее отношениях с мальчиками и предложил за вознаграждение "совершить действия сексуального характера".

Получив отказ, злоумышленник проследовал за несовершеннолетней с целью совершения противоправных действий в безлюдном месте – подъезде, однако его дальнейшие попытки пресечены консьержкой, не впустившей его в подъезд.

Обвиняемый под тяжестью собранных доказательств признал вину.

Теги: Сургут, домогательства, иные действия сексуального характера



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