В Госдуме нет законопроектов об увеличении срочной службы – комитет по обороне

В Госдуме нет законопроектов, касающихся изменения сроков военной службы по призыву, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

"В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете [Госдумы] по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения", - цитирует депутата ТАСС.

Ранее парламентарии высказали разные точки зрения на вопрос. Так, депутат Михаил Шеремет, сенаторы Виктор Бондарев и Владимир Джабаров считают, что инициатива об увеличении срочной службы до двух лет может быть одобрена. Сенатор Андрей Клишас сомневается в эффективности этой меры.