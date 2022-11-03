В МВД проверят сведения о полицейских, якобы избивших водителя за пьяную езду в Екатеринбурге

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых не подтвердил Накануне.RU опубликованные в соцсетях сведения об избиении полицейскими водителя. Но вместе с тем и не опроверг их, пояснив, что информация будет проверена на предмет соответствия действительности.

Напомним, ранее стало известно, что Михаила К. остановили два сотрудника полиции, якобы почувствовавших запах алкоголя. Инспекторы, по словам потерпевшего, превысили свои полномочия: в патрульной машине они "пристегнули" его ремнем, затянув ленту на шее, а в отделе избили.

"В случае, если изложенная фактура окажется не фейковой, уверяю вас, последуют адекватные меры реагирования ко всем причастным к данному инциденту", - отметил полковник Горелых.

Напомним, ранее в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU рассказали, что в отношении водителя возбуждено дело по ст.264 УК за вождение в нетрезвом виде. "Да и в принципе ситуация неоднозначная", - отметили в пресс-службе, пообещав более подробный комментарий позднее.