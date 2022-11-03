Благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга завершено

Сегодня, 3 ноября, состоялась приемка работ по благоустройству Исторического сквера Екатеринбурга. Ее провел заместитель главы уральской столицы Алексей Бубнов.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в сквере были полностью заменены бетонные и гранитные покрытия – общая площадь ремонта составила 5 тысяч квадратных метров. Были восстановлены газоны на площади 10 тысяч квадратных метров и установлены новые малые архитектурные формы: 92 скамейки и около 200 урн.

"Сквер был возведен в 1973 году в честь 250-летия Екатеринбурга. За это время некоторые элементы пришли в негодность и возникла потребность в проведении их обновления. Накануне 300-летия города администрация Екатеринбурга и правительство Свердловской области приняли решение о выделении средств на эти цели", - заявил Бубнов.

Работы проводились в течение всего лета и были завершены 28 октября. Обойдя Исторический сквер с проверкой, вице-мэр поблагодарил работников подрядной организации за качественно проведенные работы и выразил мнение, что при бережном обращении к его ремонту не придется возвращаться еще 50 лет.

Ранее сообщалось, что благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга обойдется в 150 миллионов рублей.