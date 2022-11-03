Пункты вакцинации в свердловских ТЦ установят новый график в ноябрьские праздники
В ноябрьские праздники пункты вакцинации в торговых центрах Свердловской области будут работать по новому графику. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Так, с 4 по 10 нобяря поставить прививку от коронавируса, гриппа, ОРВИ и других инфекций можно:
В Екатеринбурге
ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 4 и 5 ноября с 10.00 до 14.00
ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 4 и 5 ноября с 10.00 до 14.00
ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 4 и 5 ноября с 10.00 до 14.00
ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 9 ноября с 15.00 до 18.00
ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 4 и 5 ноября с 10.00 до 14.00
В Асбесте
ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) — 5 ноября с 10.00 до 14.00
В Ирбите
Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17А) — 8 ноября с 9.00 до 14.00
Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 10 ноября с 9.00 до 14.00
В Качканаре
ТЦ "Восток" (ул. Гикалова, 7б) — 5 ноября с 10.00 до 15.00
В Сысерти
ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 10 ноября с 10.00 до 13.00
В п. Бисерть
ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская, 17) — 5 ноября с 11.00 до 14.00
Необходимо помнить, что для вакцинации с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Работа по вакцинопрофилактике в рамках программы "Общественное здоровье уральцев" продолжается даже в праздничные дни. Медицинские работники обращают внимание свердловчан на небольшие изменения в графике пунктов вакцинации, которые расположены в торговых центрах.
"Минувшие три недели показали хороший уровень снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и ОРЗ, но это не повод успокаиваться. Нам нужно сформировать надежный коллективный иммунитет среди населения. Еще раз напоминаю о возможности одновременной вакцинации против коронавируса и гриппа — это особенно актуально сейчас, ведь в ближайшее время ожидается поступление в Свердловскую область новой партии вакцины против гриппа", — сообщил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.