03 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

Пункты вакцинации в свердловских ТЦ установят новый график в ноябрьские праздники

В ноябрьские праздники пункты вакцинации в торговых центрах Свердловской области будут работать по новому графику. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Так, с 4 по 10 нобяря поставить прививку от коронавируса, гриппа, ОРВИ и других инфекций можно:

В Екатеринбурге

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 4 и 5 ноября с 10.00 до 14.00

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 4 и 5 ноября с 10.00 до 14.00

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 4 и 5 ноября с 10.00 до 14.00

ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 9 ноября с 15.00 до 18.00

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 4 и 5 ноября с 10.00 до 14.00

В Асбесте

ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) — 5 ноября с 10.00 до 14.00

В Ирбите

Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17А) — 8 ноября с 9.00 до 14.00

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 10 ноября с 9.00 до 14.00

В Качканаре

ТЦ "Восток" (ул. Гикалова, 7б) — 5 ноября с 10.00 до 15.00

В Сысерти

ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 10 ноября с 10.00 до 13.00

В п. Бисерть

ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская, 17) — 5 ноября с 11.00 до 14.00

Необходимо помнить, что для вакцинации с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Работа по вакцинопрофилактике в рамках программы "Общественное здоровье уральцев" продолжается даже в праздничные дни. Медицинские работники обращают внимание свердловчан на небольшие изменения в графике пунктов вакцинации, которые расположены в торговых центрах.

"Минувшие три недели показали хороший уровень снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и ОРЗ, но это не повод успокаиваться. Нам нужно сформировать надежный коллективный иммунитет среди населения. Еще раз напоминаю о возможности одновременной вакцинации против коронавируса и гриппа — это особенно актуально сейчас, ведь в ближайшее время ожидается поступление в Свердловскую область новой партии вакцины против гриппа", — сообщил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Теги: пункт вакцинации, график,



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