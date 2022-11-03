03 Ноября 2022
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Фото: pxhere.com

В Севастополе приостановили поиск выброшенных в море дельфинов

Спасательная операция с моря по поиску выброшенных в Севастополе дельфинов приостановлена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

При этом он уточнил, что мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось, но они точно живы, так как павших млекопитающих не обнаружено, написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Поиски продолжатся в пятницу. Сегодня волонтеры продолжат обследовать берег, если дельфины выплывут, их попробуют прикормить.

Развожаев также рассказал, что удалось определить предположительное место нахождения афалин - это Солнечная бухта, там были встречены два дельфина. "На свисток они не отреагировали, но есть косвенные признаки, что все-таки это "наши" афалины", - сообщил губернатор.

Ранее губернатор Севастополя и глава Росприроднадзора заявили, что выброшенными в море животными занялись прокуратура и другие силовые органы. Двух дельфинов удалось спасти, еще двух пока ищут. Они прожили более десяти лет в неволе и не приспособлены к жизни в дикой природе.

Как сообщалось, животных выкинули сотрудники местного дельфинария, предположительно, из-за спора с другим дельфинарием. Владелец севастопольского дельфинария заявил, что его не беспокоит возбуждение в отношении него уголовного дела.

Теги: севастополь, дельфины



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