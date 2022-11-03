Суд в Челябинске оставил в силе приговор местному жителя за смертельную драку в баре

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор местному жителю, осужденному к 9 годам колонии строгого режима за причинение смертельных травм посетителю бара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью в сентябре прошлого года осужденный спровоцировал конфликт с потерпевшим в баре на улице Кирова. Он нанес множество ударов по голове потерпевшему, от которых тот скончался в больнице спустя четыре дня.

Приговор обжаловали осужденный и его защитник. Они просили снизить срок наказания.