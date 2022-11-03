Сумма штрафов за безбилетный проезд в Перми превысила 15 миллионов рублей

Сумма штрафов за безбилетный проезд превысила 15,3 млн руб. Всего было составлено 6 тыс. протоколов об административном правонарушении, сообщает РБК-Пермь.

После составления протокола, решение о назначении штрафа принимается районной комиссией в зависимости от обстоятельств произошедшего. С января до момента повышения штрафов было составлено около 5,7 тыс. протоколов на общую сумму почти 2,9 млн руб.

Из этих 5,7 тыс. протоколов более 3 тыс. пришлось на май-июнь, потому что число контролеров и проверок росло постепенно.



Ранее власти приняли закон, согласно которому штрафы для "зайцев" выросли пятикратно: с 500 руб. до 2,5 тыс. руб. Санкция за повторное нарушение увеличивается с 1 тыс. до 5 тыс. руб. Штраф для пассажиров, не регистрирующих поездки по безлимитному проездному, составляют 500 руб. В первый раз нарушитель ограничивается предупреждением.