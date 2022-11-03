03 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

Стремоусов: Скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег Днепра

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, скорее всего, будут уходить на левый берег.

"Скорее всего, наши части, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области. Те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить", — сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".

Ранее Telegram-каналы выложили фотографии и видео здания бывшей областной администрации в Херсоне. С его крыши пропал флаг России.

28 октября сообщалось, что в Херсонской области завершена организованная эвакуация мирного населения с правого берега Днепра, в том числе и из областного центра. Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва ВСУ. 30 октября Стремоусов заявил, что украинские войска могут уже в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область. Ранее он подчеркивал, что сдавать Херсон никто не собирается.

Теги: стремоусов, днепр, херсон



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