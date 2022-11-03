ДНР и Украина обменялись пленными по схеме 107 на 107, - Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что "из украинских застенков" вернулись в республику 107 бойцов.

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном, опять ВСУшников. Из общего количества освобожденных 65 человек – из Донецкой и Луганской Народных Республик. Скоро они смогут обнять своих близких", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Прошлый обмен пленными, напомним, состоялся 17 октября.