Клишас "не видит смысла" в возвращении двухлетней службы в армии

Сенатор Андрей Клишас "очень сомневается, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии".

"Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников. Консультации в парламенте нужны, с этим я согласен, все должны высказать свои позиции, и, в первую очередь, военные. Принимать решение военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации пройдут консультации по вопросу возвращения двухлетней службы по призыву для россиян.