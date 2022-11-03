03 Ноября 2022
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Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полицейским из Екатеринбурга грозит уголовка за избиение задержанного водителя

Сотрудникам полиции из Екатеринбурга грозит уголовное дело за избиение задержанного ими водителя. Инспекторы утверждают, что водитель был пьян и вел себя агрессивно, однако у потерпевшего другая версия событий.

Как сообщает Baza, инцидент произошел 21 октября с местным жителем Михаилом К. Полицейские рассказали, что почувствовали запах алкоголя от водителя, после чего доставили его в больницу на медосвидетельствование. На выходе из медучреждения тот внезапно потерял сознание, тогда инспекторы решили отвести его не обратно в больницу, а в отделение. Они взяли мужчину под руки и посадили в патрульную машину, где привязали ремнем безопасности к сидению прямо за шею - посильнее ремень затянул сотрудник, который сидел сзади. Так задержанного и отвезли в отдел полиции №10, где уже в фойе его бросили на пол, попытались заломить руку, и пинками выгнали в дежурную часть.

Спустя несколько дней К. сам пришел в полицию с жалобой. Он рассказал свою версию, согласно которой не был пьян в тот вечер, да и в принципе не пьет с весны. При этом освидетельствование по неизвестной ему причине показало 1 промилле алкоголя. После избиения потерпевший, согласно его словам, не может ходить на работу.

Для установления обстоятельств были изучены записи с камер видеонаблюдения, где зафиксирован факт издевательства над задержанным. В свое оправдание инспекторы заявили, что тот оказывал неповиновение.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU рассказали, что в отношении водителя возбуждено дело по ст.264 УК за вождение в нетрезвом виде. "Да и в принципе ситуация неоднозначная", - отметили в пресс-службе. Более подробный комментарий пообещали предоставить позднее.

Теги: Екатеринбург, водитель, избиение, полиция



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