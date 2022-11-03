Полицейским из Екатеринбурга грозит уголовка за избиение задержанного водителя

Сотрудникам полиции из Екатеринбурга грозит уголовное дело за избиение задержанного ими водителя. Инспекторы утверждают, что водитель был пьян и вел себя агрессивно, однако у потерпевшего другая версия событий.

Как сообщает Baza, инцидент произошел 21 октября с местным жителем Михаилом К. Полицейские рассказали, что почувствовали запах алкоголя от водителя, после чего доставили его в больницу на медосвидетельствование. На выходе из медучреждения тот внезапно потерял сознание, тогда инспекторы решили отвести его не обратно в больницу, а в отделение. Они взяли мужчину под руки и посадили в патрульную машину, где привязали ремнем безопасности к сидению прямо за шею - посильнее ремень затянул сотрудник, который сидел сзади. Так задержанного и отвезли в отдел полиции №10, где уже в фойе его бросили на пол, попытались заломить руку, и пинками выгнали в дежурную часть.

Спустя несколько дней К. сам пришел в полицию с жалобой. Он рассказал свою версию, согласно которой не был пьян в тот вечер, да и в принципе не пьет с весны. При этом освидетельствование по неизвестной ему причине показало 1 промилле алкоголя. После избиения потерпевший, согласно его словам, не может ходить на работу.

Для установления обстоятельств были изучены записи с камер видеонаблюдения, где зафиксирован факт издевательства над задержанным. В свое оправдание инспекторы заявили, что тот оказывал неповиновение.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU рассказали, что в отношении водителя возбуждено дело по ст.264 УК за вождение в нетрезвом виде. "Да и в принципе ситуация неоднозначная", - отметили в пресс-службе. Более подробный комментарий пообещали предоставить позднее.