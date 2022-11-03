В Кремле не ведут дискуссий о возвращении смертной казни, - Песков

В Кремле не ведут дискуссий о возвращении смертной казни, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, на днях смертной казнью поджигателям военкоматов пригрозил бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Он заговорил о возможном изменении позиции Конституционного суда по этому поводу.

При этом в Совфеде напомнили Медведеву о нереальности возвращения смертной казни при действующей Конституции.