03 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске открыли импортозамещающее производство по выпуску запчастей к железнодорожным вагонам

В Магнитогорске ТД "Машзавод" открыл производственную линию по выпуску запчастей к железнодорожным грузовым вагонам. Продукция является импортонезависимой, поскольку все необходимые комплектующие производятся на предприятии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минпрома.

На эти цели предприятие получило целевой заем в размере 18,2 млн рублей. Общий бюджет проекта составил более 61,5 млн рублей. На эти средства приобрели формовочную машину, пятиосевой фрезерный станок, твердомер и компрессор.

В ближайшее время предприятие готовится выполнить крупный заказ Российских железных дорог. Также сотрудники осваивают реверс-инжиниринг с использованием 3D-сканера для создания аналогов импортных деталей.

Теги: производство, запчасти,



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