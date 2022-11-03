03 Ноября 2022
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Спорт
Фото: REUTERS / Geoff Burke-USA TODAY Sports

Два россиянина выступят на Итоговом турнире ATP

Стали известны все восемь теннисистов, которые выступят на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Одним из последних квалифицировался россиянин Андрей Рублёв, который в третий раз в карьере выступит на данном турнире. Одновременно с ним на соревнования отобрался канадец Феликс Оже-Альяссим. Ранее уже квалифицировались россиянин Даниил Медведев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

Согласно регламенту в турнире участвуют 8 лучших игроков, отбор происходит на основании Рейтинга ATP. Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в итальянском Турине.

Добавим, что в женской сетке в Итоговом турнире в одиночном разряде в данный момент принимает участие россиянка Дарья Касаткина, в парах − Вероника Кудерметова.

Теги: теннис, Итоговый турнир ATP, Даниил Медведев, Андрей Рублёв



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