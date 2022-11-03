Главред "Регнума" заявил о рейдерском захвате информационного агентства

Главный редактор информационного агентства REGNUM Модест Колеров разместил в своем Telegram-канале и канале своего СМИ сообщение, в котором заявляет о "рейдерском захвате".

"Уважаемые читатели! Сообщаю вам, что в настоящее время происходит настоящий рейдерский захват и ООО "Регнум" и ИА REGNUM. В частности, посторонние люди пытаются получить доступы к сайту и серверам агентства. С главным редактором по-прежнему никто не связывался. Если сайт заработает — это будет без моего участия и будет означать, что захват завершён", - предупредил Колеров.

Он не привел подробностей происходящего.

Накануне на сайте агентства перестали выходить новости, а в соцсетях компании появилось объявление о приостановке работы из-за смены руководства.