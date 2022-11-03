03 Ноября 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Ямале детям участников СВО разрешили бесплатно посещать секции в государственных учреждениях

На Ямале определен порядок предоставления меры поддержки детям участников спецоперации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Они смогут бесплатно посещать кружки, секции в государственных учреждениях культуры округа. Всего таких учреждений три: окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского, окружной центр национальных культур и национальная библиотека ЯНАО.

По поручению губернатора меру поддержки распространят на муниципальные учреждения. Это станет возможным после принятия соответствующих документов. Решения уже приняты в Лабытнанги, Губкинском и Надымском районе. Ожидается, что ребятам будут доступны бесплатные занятия в 268 творческих объединениях на базе 55 учреждений в 13 муниципалитетах округа.

Для того, чтобы подтвердить принадлежность к категории, родителю ребенка необходимо обратиться непосредственно в учреждение культуры, написать заявление на бесплатное оказание услуги и предоставить свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя (законного представителя) и документ, выданный военкоматом. Бесплатно посещать секции можно на период участия военнослужащего в СВО. При условии оплаты услуг до указанной даты родителям необходимо обратиться к руководителю учреждения культуры и попросить сделать перерасчет.

Мера поддержки распространяется на участников СВО: граждан России, призванных на военную службу по мобилизации, добровольцев, участников батальонов "БАРС", сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Теги: библиотека, секции, кружки, дети, спецоперация



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