03 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Эксперты РФС признали ошибку арбитра с назначением пенальти в матче "Сочи" – "Урал"

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела обращение ФК "Сочи" по спорному эпизоду в матче с екатеринбургском "Уралом". Было признано, что арбитр встречи назначил пенальти ошибочно.

Напомним, матч 15-го тура Российской Премьер-лиги был сыгран в минувшее воскресенье в Сочи и завершился вничью 2:2. Во втором тайме судья Антон Фролов поставил 11-метровый в ворота хозяев поля за фол на нападающем уральцев Алексее Каштанове. После этого сам Каштанов и реализовал удар с "точки".

Как сообщили Накануне.RU в РФС, эксперты пришли к выводу, что арбитр назначил этот пенальти ошибочно.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды "Сочи" Ивана Миладиновича за майку атакующего игрока команды "Урал" Алексея Каштанова, по мнению большинства членов комиссии, не являлась наказуемой. Она не привела к очевидному препятствованию продвижению соперника к мячу, а нападающий явно преувеличил последствия этой задержки, на что указывает характер падения, не соответствующий характеру единоборства", - говорится в заключении экспертов.

Кроме этого, комиссия отметила необоснованность вмешательства системы ВАР в данный эпизод "ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибки судьи в его первоначальном решении продолжить игру".

Напомним, ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибкой удаление защитника самарских "Крыльев Советов" Глена Бейла в матче с "Уралом".

Теги: Сочи, Урал, ошибка, пенальти, матч



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