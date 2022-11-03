У Кремля нет позиции по увеличению сроков службы по призыву, решение за Минобороны – Песков

В Кремле не обсуждали увеличение срочной службы в ВС РФ, а администрации президента нет никакой позиции по этому поводу, а окончательное решение здесь – а Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал инициативы из парламента о возвращении двухлетнего срока срочной службы.

Примечательно, что еще в 2019 году у Кремля позиция была: президент Путин говорил, что "призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое, правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование".