Со здания бывшей администрации Херсона снят российский флаг
Со здания бывшей администрации Херсонской области снят российский флаг. Об этом сегодня сообщили многие источники.
Военкор Александр Коц подтвердил, что флага действительно нет.
"Подъехал к зданию бывшего правительства Херсонской области, подтверждаю, что флага над ней нет. На здании напротив есть, на Морской академии имени Ушакова - тоже. Тут надо еще внести поправку, что флаг исчез над зданием бывшего украинского правительства Херсонской области, в котором не располагались российские органы власти", - написал он.
Официальных заявлений на этот счет не было. Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что правобережье Днепра в Херсонской области с уходом оттуда гражданской администрации и передачи территории исключительно в ведение российских военных превращается в информационную черную дыру, которая может скоро сильно удивить, причем в любую сторону.