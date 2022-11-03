Со здания бывшей администрации Херсона снят российский флаг

Со здания бывшей администрации Херсонской области снят российский флаг. Об этом сегодня сообщили многие источники.

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Военкор Александр Коц подтвердил, что флага действительно нет.

"Подъехал к зданию бывшего правительства Херсонской области, подтверждаю, что флага над ней нет. На здании напротив есть, на Морской академии имени Ушакова - тоже. Тут надо еще внести поправку, что флаг исчез над зданием бывшего украинского правительства Херсонской области, в котором не располагались российские органы власти", - написал он.

Официальных заявлений на этот счет не было. Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что правобережье Днепра в Херсонской области с уходом оттуда гражданской администрации и передачи территории исключительно в ведение российских военных превращается в информационную черную дыру, которая может скоро сильно удивить, причем в любую сторону.