03 Ноября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: forum.privet.com

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков, - заявил он. - Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ".

Он напомнил, что поставки из России, которая была основным экспортером для ЕС, сократились, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен "открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Она привела цитату Блинкена: "Мы значительно увеличили наше производство, а также сделали доступным для Европы СПГ (сжиженный природный газ). Теперь мы являемся ведущим поставщиком СПГ в Европу, помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины".

По мнению Захаровой, здесь озвучен мотив, только Украина здесь ни при чем.

Теги: сша, газ, евросоюз



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