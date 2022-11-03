В администрации президента решили противостоять разделению России по национальному признаку

Коллективный Запад проводит открытую антироссийскую политику, в связи с этим необходимо жестко противостоять призывам разделить Россию, в том числе по национальному признаку.

"Против нашей страны ведется открытая, жесткая политика, антироссийская политика. С официальных трибун звучат заявления о необходимости разделения РФ на как можно большее число мелких государств, в первую очередь по национальному признаку. Это, уважаемые коллеги, уже наша с вами сфера ответственности, и мы должны этому очень жестко противостоять", - сказал заместитель руководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов, выступая на III Всероссийском форуме "Народы России", его цитирует ТАСС.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства, который памятует о событиях 1612 г. В тот день II ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбило из Кремля польских интервентов.