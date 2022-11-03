Владелец севастопольского дельфинария заявил, что ему "по барабану" уголовное преследование

Владелец севастопольского дельфинария, которого подозревают в "выбрасывании" четырех животных в Черное море, заявил, что его не беспокоит возбуждение в отношении него уголовного дела.

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Владимир Калниболотский при этом не смог объяснить мотивы своего поступка.

"Да мне по барабану! Хоть уголовное, хоть какое. Почему я выпустил дельфинов? Да что-то приснилось ночью. Вот взял да и выпустил. Они вчера были в дельфинарии, сегодня, бог даст, в открытом море. С ними нормально всё. Они у себя дома. В тюрьме зэку жить легче и спокойнее, чем на воле, — я правильно понял вас? В интернете много чего пишут. А я работаю с дельфинами на суше и в воде", - приводит цитату мужчины издание "Подъем".

Ранее губернатор Севастополя и глава Росприроднадзора заявили, что выброшенными в море животными уже занялись прокуратура и другие силовые органы. Двух дельфинов удалось спасти, еще двух пока ищут. Они прожили более десяти лет в неволе и не приспособлены к жизни в дикой природе.

Между тем, на уголовной ответственности для Калниболотского настаивает и глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Преступление будет расследовано, заявил депутат.

"То, что сделал это человек, если можно его так назвать, — это, конечно, уголовное преступление. Выжить в таких условиях дельфины, которые не жили в естественной среде, не в состоянии. Ждёт его очень серьёзное расследование этого преступления. Но сейчас главное дельфинов спасти. Шанс на успешную спасательную операцию есть", - заявил Бурматов в интервью радио "Говорит Москва".