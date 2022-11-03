В преддверии Дня народного единства в Мегионе высадили полтысячи деревьев

Жители Мегиона стали участниками масштабной экологической акции "Сад дружбы". Она прошла в городе в преддверии Дня народного единства при поддержке "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Как передает корреспондент Накануне.RU, волонтеры предприятия вместе с сотнями других неравнодушных горожан высадили почти полтысячи саженцев. Зеленый фонд Мегиона пополнился сибирскими кедрами, березами, яблонями, соснами.

"Сезон-2022 мы с коллегами открыли высадкой деревьев на территории самого большого в Югре кедросада, а завершаем этой замечательной акцией. Ее название говорит само за себя. Я рад, что в нашем городе много людей, которым небезразлично, как он выглядит и какая в нем атмосфера", – рассказал участник волонтерского движения "Мегионнефтегаза" Артем Редькин.

Компания придерживается высоких экологических стандартов в своей деятельности, а также активно участвует в благоустройстве Мегиона.

"Экологическая акция в честь Дня народного единства – наш новый совместный проект, направленный на повышение качества городской среды, – отметил глава муниципалитета Олег Дейнека. – Теперь наша задача – обеспечить уход за посадками, которые сделают город еще более зеленым и красивым".

Экологические инициативы "Мегионнефтегаза" неоднократно отмечали в правительстве округа. "Сад дружбы" также получил высокую оценку.

"Пятьсот деревьев – внушительный объем для Мегиона. Это вклад в благоприятное состояние окружающей среды города, его благоустройство, здоровье каждого мегионца, югорчанина", – подчеркнул первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.