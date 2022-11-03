03 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: youtube.com

Ходаковский: Суровикина ждут серьезные испытания

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что командующего Объединенной российской группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина "будут ждать серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении".

Все, что произойдет, навсегда останется в его биографии и будет в дальнейшем определять его судьбу. На него возложена огромная ответственность. Подвиг ему зачтут, но и поражение будет его персональным. А заодно на него могут повесить предыдущие ошибки, как часто бывает в интригах, считает комбат.

"Держись, Главком", - пожелал Ходаковский в своем-телеграм-канале.

Ранее Суровикин оценил ситуацию как непростую и не исключил "принятия непростых решений".

По данным Politico, под командованием Суровивина улучшилась тактическая слаженность российских военных.

Теги: Сергей, Суровикин



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