В Челябинской области подростка ударило током на кассе магазина

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после получения подростком электротравмы на кассе магазина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре в одном из магазинов торговой сети в Миассе. 14-летний мальчик получил удар током, одновременно коснувшись двух касс. У него произошел ожог пальцев. Установлено, что на одной из касс магазина отсутствовало защитное заземление поверхности.

Директору торговой сети внесено представление с требованием устранить нарушения. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).