Андрей Караулов может проходить свидетелем в деле о клевете

Журналист Андрей Караулов, вероятно, находится в статусе свидетеля по делу, по которому сегодня в его подмосковном доме прошел обыск. Сам Караулов сообщил РИА Новости, что сделал такой вывод из разговора с дознавателем, заявления главы "Ростеха" Сергея Чемезова с обвинениями в клевете он не видел.

Также Караулов сообщил Telegram-каналу Shot, что является "слишком опытным человеком, чтобы клеветать на Чемезова". Он добавил, что не знает подробностей дела.

Караулов сейчас находится в Дубае и готовится к операции на сердце.