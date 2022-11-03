В Узбекистане не готовы возобновить обслуживание российских карт "Мир"

Узбекистан пока не намерен возобновлять работу российской платежной системы "Мир", сообщил председатель правления Центробанка (ЦБ) страны Мамаризо Нурмуратов.

По его словам, в настоящее время местные коммерческие банки видят "высокие риски" в обслуживании российских карт, передает РИА Новости.

Ранее от обслуживания "Мира" начали отказываться банки в ряде других стран, например, в Казахстане, Киргизии и Турции.

В середине сентября минфин США предупредил о готовности вводить санкции в отношении третьих стран за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и платежной системы "Мир" за пределами России.