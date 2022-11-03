03 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Уральский город оказался завален трупами больных косуль

В уральском городе Богданович обнаружены десятки трупов косуль, погибших от клостридиоза.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации городского округа, больных и мертвых животных охотники находят с сентября на территории обхода №2 охотхозяйства "Богдановичское" и участка общедоступных охотничьих угодий вблизи убранных сельскохозяйственных полей. По данным на 1 ноября найдено 32 таких косули.

В биологическом материале животных выявлены спорообразущие микроорганизмы, вызывающие клостридиозы, что в совокупности со стресс-факторами (резкие перепады температур, ограниченное количество источников воды и другие) могло привести к заболеванию диких косуль. Случаев заболевания других животных, в том числе домашних, в Богдановиче не зарегистрировано.

Специалисты отмечают, что в пробах не обнаружено этиологических агентов вирусных, бактериальных и прионных заболеваний, относящихся к особо опасным (карантинным) заболеваниям, таких как сибирская язва, ящур, чума мелких жвачных, оспа, бруцеллез, болезнь Блютанга, лептоспироз и листериоз. Трупы всех зверей утилизованы по требованиям ветеринарных правил.

При обнаружении погибших косуль, равно как и трупов других животных, следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (343) 765-09-02. Эксперты напоминают, что есть в пищу недостаточно проваренное или плохо прожаренное мясо добытых косуль небезопасно. При отстреле по охотничьей лицензии рекомендуется провести ветеринарно-санитарную экспертизу туш и внутренних органов в подразделениях Богдановичской ветеринарной станции.

Теги: косули, болезнь, Богданович



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