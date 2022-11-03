Роспотребнадзор назвал ошибки при организации школьного питания. Большинство из них регулярно фиксируются в Петербурге

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека назвало нарушения при организации школьного питания, которые встречаются во всех учебных заведениях России. Большинство из них на регулярной основе фиксируются в Санкт-Петербурге.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова отчиталась о проведении селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по регионам Российской Федерации.

В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения детей горячим питанием в общеобразовательных организация. Отмечается, что оценка меню, которая проводится ежегодно специалистами Роспотребнадзора, свидетельствует о постепенном росте сбалансированности рациона школьников.

Отдельное внимание было уделено нарушениям при организации питания в учебных заведениях. Так, в отдельных регионах России продолжают фиксировать факты включения в меню колбасных изделий, занижения объемов порций и отсутствия свежих овощей и фруктов. В ходе совещания руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой даны поручения по устранению выявленных нарушений.

Стоит отметить, что большинство из названных проблем на регулярной основе фиксируются в Санкт-Петербурге. Так, в прошлом учебном году множество родителей школьников и детсадовцев жаловались, что из рациона пропали свежие фрукты и овощи, которые обязательны для выдачи детям. Трудности с поставками отмечались у комбината «Столовая №14», обслуживающего большое количество учебных заведений в Московском районе.

Не лучше дела с поставками фруктов обстояли и у комбината «Кавалер», обслуживающего школы и детсады Петродворцового района. Там родители учеников школы №411 и лицея №419 жаловались на то, что дети получают фрукты ненадлежащего качества. Проблемы подтверждали и учителя.

Аналогичные проблемы фиксируются до сих пор с поставками мясной продукции у комбината «Артис-Детское питание». Так, некоторое время назад стало известно, что детские сады Приморского района остались без блюд из мяса и рыбы из-за перебоев с поставками у компании. Родитель одного из воспитанников детского сада №82 поделился с журналистами фотографиями, на которых запечатлено меню, в котором отсутствуют блюда из мяса и рыбы.

При этом некоторые комбинаты питания до сих пор продолжают занижать массу порций и калорийность блюд. На подобных нарушениях в прошлом году были пойманы «Артис-Детское питание» и «Серна». Журналисты выяснили, что в одной из школ Колпинского района «Артис» кормил детей завтраками, энергетическая ценность которых составляла 440 ккал – это почти на 30% ниже рекомендуемой нормы. «Серна» же выдавала детям по 120 граммов каши, вместо установленных регламентом СанПиНа 130-150 граммов. Помимо того, отклонения были обнаружены в порциях по соотношению жиров, углеводов и белков.

Также совсем недавно стало известно о занижении калорийности порций со стороны комбината «Фирма Флоридан». СМИ сообщали, что поставщик выдает детям яблоки, энергетическая ценность которых якобы составляет 100 ккал, однако на деле таких яблок не существует. Журналисты не исключают, что таким образом компания могла попытаться компенсировать низкую калорийность своего меню, так как включила в него много дешевых блюд.

При этом накануне СМИ опубликовали результаты проверок частных комбинатов питания со стороны петербургского Роспотребнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили многочисленные факты поставок продукции, не соответствующей требованиям. Однако все поставщики, допустившие нарушения, получили лишь штрафы или вовсе предупреждения и будут продолжать работать с детьми.

Сложившаяся ситуация в очередной раз говорит о том, что петербургским чиновникам необходимо взять на контроль сферу социального питания и начать исправлять нарушения, о которых регулярно сообщают родители.