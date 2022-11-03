03 Ноября 2022
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Наука и техника За рубежом
Фото: baijiahao.baidu.com

В США ученые опубликовали доказательства существования в прошлом океана на Марсе

Ученые из Университета штата Пенсильвания опубликовали в журнале Journal of Geophysical Research: Planets статью, в которой привели новые доказательства существования в прошлом океана на Марсе.
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Еще в 2013 году в Калифорнийском технологическом институте обнаружили доказательства существования древней дельты реки на Марсе, которая предположительно впадала в большой океан. По мнению авторов, он покрывал почти треть планеты.

Авторы из Пенсильвании нанесли на карту более 6500 км хребтов и представили доказательства того, что они являются остатками речных дельт или поясов подводных каналов. На окраине древнего океана образовалось значительное осадочное скопление толщиной не менее 900 м, занимающее сотни тысяч квадратных километров. Эолис Дорса - это название желобообразной области Марса шириной около 500 км и длиной 900 км. Это скопление интерпретируется как отложения большого водного объекта. Возможно, миллиарды лет назад Марс был теплым и влажным, а не замерзшим, как сегодня, считают авторы. И на нем могли возникнуть живые организмы.

До сих пор никаких доказательств существования жизни на других планетах не найдено, а ученые в этом вопросе делятся на тех, кто верит в распространенность жизни во Вселенной, и тех, кто считает ее уникальным явлением.

Теги: Марс, океан, жизнь



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