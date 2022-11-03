Глава Чувашии подтвердил информацию о протестах мобилизованных в учебной части

Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал сообщения о протестах мобилизованных из республики в учебном центре в Ульяновской области. Видео с его выступлением было опубликовано чебоксарским порталом "Про город".

Глава региона отметил, что люди "на сегодняшний день определенным образом напряжены", это может вылиться "в любое недовольство или активность" из-за недостатка информации или понимания, как будет развиваться ситуация.

Николаев добавил, что для снятия этих "непонятных явлений" необходимо разъяснить мобилизованным меры их поддержки. По его словам, представители правительства и администрации республики постоянно поддерживают контакт с военнослужащими.

По данным СМИ и телеграм-каналов, 1 ноября мобилизованные из Чувашии устроили протест в ульяновской учебной части из-за отсутствия обещанных выплат. Телеграм-канал "Сердитая Чувашия" писал, что на разбирательство с протестующими якобы направляли сотрудников Росгвардии.

Ранее мобилизованные прикамцы сообщали, что якобы не могут получить обещанную губернатором Дмитрием Махониным единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей.